Источник материала: Новости Волковыска

4 августа уже третий год подряд в деревне Ятвезь, одной из самых многочисленных деревень Волковысского района, собирает своих жителей на праздник «Ятвезьские соседи». Творческие конкурсы, такие как «Таланты Ятвези», «Блюда нашего дома», костюмированное представление домашних животных, еще больше сплотили людей, живущих по соседству. Всем участникам были вручены памятные сувениры.

С молитвенным словом ко всем присутствующим обратился настоятель храма в честь Воздвижения Креста Господня деревни Колонтаи протоиерей Александр Вечорко. Председатель Субочского сельского исполкома Степан Броско рассказал о плане развития деревни на ближайшую перспективу. Известная каравайница Ятвези – Тамара Карнацевич, вручила караваи почетным гостям в знак благодарности от жителей деревни.

Музыкальное настроение в этот день создавали народный семейный ансамбль «Сваякі», клуб любителей народного творчества «Скарбонка» и артисты Субочского Дома культуры. Сотрудники Волковысского районного Центра ремесел подготовили выставку «Город мастеров», а работники Волковысской районной библиотеки организовали летний выездной читальный зал и книжную выставку.

В завершение праздника зрителей ждало, ставшее уже традиционным, сожжение Чучела Злого Соседа, символизирующее сжигание злобы и негатива. А в знак дружбы и уважения – посажено дерево Добрососедства, сообщает районный центр культуры и народного творчества.







































