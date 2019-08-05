Источник материала: Новости Волковыска

В период с декабря 2017 года по март 2019 года заведующая одной из библиотек Волковыска вносила заведомо ложные сведения в табели рабочего времени работников, указывая не соответствующие действительности сведения о пребывании работников по месту работы, подписывала данные табели и в последующем передавала их в централизованную бухгалтерию отдела культуры Волковысского райисполкома для дальнейшего использования при начислении заработной платы.

В ходе проверки установлено, что в ГУК «Волковысская районная библиотека» было фиктивно трудоустроено два гражданина, которые работу не выполняли, а из бюджета им незаконно была выплачена заработная плата. В настоящее время возмещено в бюджет денежных средств в сумме 3 938 рублей.

Этот факт установлен работниками Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе проверки по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы.

В июне 2019 года в отношении заведующей библиотекой Волковысским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту внесения заведомо ложных сведений и записей в табели рабочего времени работников, являющиеся официальными документами.

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В.А. Юрчак, заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области