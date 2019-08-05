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При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек

06.08.2019 10:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Число пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в российском Ачинске увеличилась до 12. 6 – госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывают помощь медики.

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек

Согласно последним данным, детонация боеприпасов и пороха на территории склада прекратилась. К ликвидации последствий инцидента привлечены десятки специалистов.

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек

Предварительной причиной пожара назван человеческий фактор. ЧП в Ачинском районе на западе Красноярского края произошло накануне.

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек

На территории района введён режим чрезвычайной ситуации.

При взрывах в воинской части под Ачинском пострадали 12 человек

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Новости России. Число пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в российском Ачинске увеличилась до 12. 6 – госпитализированы, сообщили в...
 
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