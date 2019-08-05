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На заседании ЦИК обсудят подготовку и проведение парламентских выборов

06.08.2019 10:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси начинается избирательная кампания. Ряд вопросов подготовки и проведения выборов в парламент обсудят 6 августа на заседании Центризбиркома,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании ЦИК обсудят подготовку и проведение парламентских выборов

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей назначен на 17 ноября. Выбирать сенаторов будут 7 ноября. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября провести выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента.

На заседании ЦИК обсудят подготовку и проведение парламентских выборов

В свою очередь госорганы и другие организации должны обеспечить подготовку и проведение выборов в Палату представителей. Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов за счет средств республиканского бюджета.

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Новости Беларуси. В Беларуси начинается избирательная кампания. Ряд вопросов подготовки и проведения выборов в парламент обсудят 6 августа на заседании...
 
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