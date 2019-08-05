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На заседании ЦИК обсудят подготовку и проведение парламентских выборов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси начинается избирательная кампания. Ряд вопросов подготовки и проведения выборов в парламент обсудят 6 августа на заседании Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей назначен на 17 ноября. Выбирать сенаторов будут 7 ноября. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября провести выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента.
В свою очередь госорганы и другие организации должны обеспечить подготовку и проведение выборов в Палату представителей. Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов за счет средств республиканского бюджета.
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Новости Беларуси. В Беларуси начинается избирательная кампания. Ряд вопросов подготовки и проведения выборов в парламент обсудят 6 августа на заседании...
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