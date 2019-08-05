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Постепенная застройка. В Логойске в 2020 году сдадут жилой дом на 60 квартир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Логойск пополняется новыми зданиями. Это как административные объекты, так и жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, по улице Гайненское шоссе в процессе строительства – две многоэтажки. Возведение одной уже на завершающей стадии. Скоро рабочие приступят к отделке фасада и озеленению.
Работа по второму проекту также ведется. Строители уже залили фундамент. В марте следующего года здесь появится 5-этажный дом с 60 квартирами. Жилые многоэтажки также появятся на улицах Карла Либкнехта и Победы.
Дмитрий Кривко, заместитель начальника отдела проектирования управления капитального строительства Логойского района:
В городе также появятся здания особого назначения. По улице Победы строится пожарная часть. Открыть ее планируют в июле 2020-го. Новый офис появится и у сотрудников департамента охраны. Новоселье здесь отметят в начале 2020 года.
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Новости Беларуси. Логойск пополняется новыми зданиями. Это как административные объекты, так и жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, по...
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