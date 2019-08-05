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В Пинске пенсионерка неделю назад ушла из дома и пропала

06.08.2019 10:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске около недели ищут пропавшую пенсионерку.  

По информации УВД Брестского облисполкома, мужчина сообщил в Пинский ГОВД, что его 77-летняя мать ушла из дома и пропала. О местонахождении женщины ничего не известно уже неделю – последний раз Рябову Марию Александровну видели вечером 31 июля по месту жительства (город Пинск, улица Брестская, дом 2).   

У пенсионерки имеются проблемы с памятью.  

В Пинске пенсионерка неделю назад ушла из дома и пропала
Фото: УВД Брестского облисполкома  

На вид женщине 75-80 лет, ее рост составляет 165-170 сантиметров, карие глаза, седые волосы.  

Пенсионерка была одета в светлую куртку, черную юбку с красными штанами, черные носки и туфли черного цвета на каблуке с красной каемкой. С собой у женщины была черная сумка.  

Люди в материале: Рябова Мария
 
 
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Новости Беларуси. В Пинске около недели ищут пропавшую пенсионерку.   По информации УВД Брестского облисполкома, мужчина сообщил в Пинский ГОВД, что его 77-летняя...
 
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