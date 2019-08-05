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В Пинске пенсионерка неделю назад ушла из дома и пропала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинске около недели ищут пропавшую пенсионерку.
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У пенсионерки имеются проблемы с памятью.
На вид женщине 75-80 лет, ее рост составляет 165-170 сантиметров, карие глаза, седые волосы.
Пенсионерка была одета в светлую куртку, черную юбку с красными штанами, черные носки и туфли черного цвета на каблуке с красной каемкой. С собой у женщины была черная сумка.
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Новости Беларуси. В Пинске около недели ищут пропавшую пенсионерку. По информации УВД Брестского облисполкома, мужчина сообщил в Пинский ГОВД, что его 77-летняя...
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