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Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Египта
Источник материала: СТВ
Новости Египта. В связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Каире глава белорусского государства направил соболезнование президенту Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления терроризма и экстремизма, а также подтверждает готовность поддерживать усилия Египта на международной арене в борьбе против этого зла, – говорится в соболезновании.
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Новости Египта. В связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Каире глава белорусского государства направил соболезнование президенту...
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