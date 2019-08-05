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«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность

06.08.2019 09:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пропускная способность «Каменного Лога» после реконструкции увеличится в три раза. Ремонт начнется в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пройдет в три этапа и значительно изменит работу пропускного пункта.

«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность

К примеру, специалисты планируют внедрить специальную систему, которая поможет оптимизировать работу «Каменного Лога». Ее суть в том, что в зависимости от количества автомобилей на въезд и выезд будет меняться и число пропускных каналов.

«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность

Это не единственное нововведение. Изменится процесс проведения таможенного контроля. На время реконструкции пропускной пункт закрывать не будут. Планируется, что финансовые средства на реализацию этого проекта выделит Европейский инвестиционный банк.

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Новости Беларуси. Пропускная способность «Каменного Лога» после реконструкции увеличится в три раза. Ремонт начнется в 2020 году, сообщили в программе Новости «24...
 
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