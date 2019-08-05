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В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки

06.08.2019 09:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 августа в полшестого вечера в садоводческом товариществе «Звезда» Витебского района произошёл пожар.

По сведениям Витебского ОУМЧС, горел дачным дом, внутри которого находилась 72-летняя хозяйка. После начала пожара женщина самостоятельно вышла на улицу.

В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки
Фото: Витебское ОУМЧС

Прибывшие спасатели за несколько минут потушили пламя. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Никто не пострадал.

В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки
Фото: Витебское ОУМЧС

Выясняется причина пожара, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Недавно в Витебской области за сутки произошли три пожара.

Горели бани – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 5 августа в полшестого вечера в садоводческом товариществе «Звезда» Витебского района произошёл пожар. По сведениям Витебского ОУМЧС, горел...
 
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