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В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 августа в полшестого вечера в садоводческом товариществе «Звезда» Витебского района произошёл пожар.
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Прибывшие спасатели за несколько минут потушили пламя. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Никто не пострадал.
Выясняется причина пожара, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
Недавно в Витебской области за сутки произошли три пожара.
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Новости Беларуси. 5 августа в полшестого вечера в садоводческом товариществе «Звезда» Витебского района произошёл пожар. По сведениям Витебского ОУМЧС, горел...
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