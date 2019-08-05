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В Беларуси подорожало питание в детских садах и школах

06.08.2019 10:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси подорожало питание в детских садах и школах

В Беларуси с 3 августа поднялись денежные нормы расходов на питание в детских садах и школах. Это прописано в постановлении Совмина № 504, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Нормы расходов на питание в яслях, детских садах, дошкольных центрах развития, учебно-педагогических комплексах, а также в школах, гимназиях и лицеях поднимаются в среднем на 10%. Теперь детей до 3 лет в детском саду будут кормить за 2,5 рубля (было 2 р. 27 коп.), детей старше 3 лет - за 3 р. 16 коп. в день (было 2 р. 87 коп.).

На 7 - 10% подорожало питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей с двух-, трех- и четырехразовым питанием.

То же касается гимназий-интернатов, санаторных школ-интернатов, спецшкол-интернатов, вспомогательных школ-интернатов и т. п.

В школах с длительностью пребывания детей до 9 - 10,5 часа и трехразовым питанием в возрасте расходы на питание увеличились тоже на 10%. Для детей от 11 до 13 лет - до 3 рублей, для детей 14 - 17 лет - до 3 р. 16 коп.

 
 
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В Беларуси с 3 августа поднялись денежные нормы расходов на питание в детских садах и школах. Это прописано в постановлении Совмина № 504, которое опубликовано на...
 
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