Высокая награда

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Редакция районной газеты «Гарадоцкі веснік» заняла третье место в республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и основ безопасности жизнедеятельности в 2018 г.

Награждение победителей со всех регионов Республики Беларусь прошло 2 августа в Университете гражданской МЧС в Минске. Высокую награду из рук Министра Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Ващенко.

Любовь ШЛЕЙКО.



