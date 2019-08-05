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Высокая награда

06.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Редакция районной газеты «Гарадоцкі веснік» заняла третье место в республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и основ безопасности жизнедеятельности в 2018 г.

  Награждение победителей со всех регионов Республики Беларусь прошло 2 августа в Университете гражданской МЧС в Минске. Высокую награду из рук Министра Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Ващенко. 

Любовь ШЛЕЙКО.

Высокая награда

 
Теги: Минск
 
 
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Редакция районной газеты «Гарадоцкі веснік» заняла третье место в республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности...
 
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