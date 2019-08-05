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«Бронза» кулинарного фестиваля

06.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

«Бронзу» кулинарного фестиваля, который проходил 13 июля в Заубе Аматского края Латвийской республики, завоевали городокские повара. Дружная команда в составе повара СШ №2 г. Городка Ирины Филоновой и ведущего технолога отдела по образованию райисполкома Натальи Пузырёвой (на снимке) впечатлила строгое жюри своим профессиональным мастерством и составила достойную конкуренцию поварам из других стран.

«Бронза» кулинарного фестиваля

Темой кулинарного фестиваля дикой природы, в котором приняли участие повара из Беларуси, Латвии, Литвы и Бразилии, в этом году стал лес, поэтому участники готовили блюда из экзотического мяса, едва ли доступного большинству из нас в ежедневном меню — оленины. Все конкурсанты получили одинаковый набор продуктов, разрешено было использовать пряности и специи, привезённые с собой. На приготовление отводилось всего три часа. Важно отметить, что в это время входило и разжигание костра — блюда предстояло готовить на открытом огне. Участники конкурса также должны были заранее позаботиться о рабочих инструментах и посуде для подачи блюд членам жюри. Мастерство поваров позволило им в основное время приготовить не только блюда для жюри, но и не менее ста небольших порций для дегустации кулинарных шедевров посетителями мероприятия.

  Члены городокской команды приготовили оленину в ягодно-пряном соусе и шурпу из оленины. Жюри в составе известных латвийских поваров и признанных экспертов в области ресторанного бизнеса под председательством шеф-повара Ингмарса Ладигса высоко оценило вкус и аромат конкурсных блюд белорусов, а также их яркое и необычное оформление.

  Поздравляем наших земляков с достойным выступлением на международном конкурсе. 

Любовь СИМОНОВА.

 
 
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«Бронзу» кулинарного фестиваля, который проходил 13 июля в Заубе Аматского края Латвийской республики, завоевали городокские повара. Дружная команда в составе...
 
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