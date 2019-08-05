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9 августа «прямую линию» проведет главный проктолог области

06.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

9 августа «прямую линию» проведет главный проктолог области

На прямой линии «Гомельскай праўды» — главный проктолог области.

  • С какими симптомами следует обращаться к проктологу?
  • Как уменьшить риск возникновения проблем с кишечником?
  • Может ли геморрой пройти без лечения, самостоятельно?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды». Гость редакции — главный врач Гомельской областной специализированной клинической больницы, главный внештатный проктолог главного управления здравоохранения облисполкома Степан Яковлевич КРОТ.

Звоните в пятницу, 9 августа, с 13.00 до 14.00 по телефону «прямой линии» 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».

 
 
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На прямой линии "Гомельскай праўды" — главный проктолог области. С какими симптомами следует обращаться к проктологу? Как уменьшить риск...
 
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