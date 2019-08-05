9 августа «прямую линию» проведет главный проктолог области

Источник материала: Газета Авангард





На прямой линии «Гомельскай праўды» — главный проктолог области.

С какими симптомами следует обращаться к проктологу?

Как уменьшить риск возникновения проблем с кишечником?

Может ли геморрой пройти без лечения, самостоятельно?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды». Гость редакции — главный врач Гомельской областной специализированной клинической больницы, главный внештатный проктолог главного управления здравоохранения облисполкома Степан Яковлевич КРОТ.

Звоните в пятницу, 9 августа, с 13.00 до 14.00 по телефону «прямой линии» 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».