ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

YouTube запретит блогерам оскорблять друг друга

06.08.2019 11:13 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Платформа YouTube собирается ввести новую политику против оскорблений и травли. Об этом сообщила генеральный директор компании Сьюзан Войчицки в интервью автору канала Alfie Deyes, передает The Verge.

Не так давно платформу обвиняли в том, что она проигнорировала гомофобные комментарии одного популярного блогера в адрес другого. Теперь Войчицки считает, что существующие правила поведения внутри сервиса устарели. Сейчас инновации находятся в стадии разработки, поэтому о подробностях говорить рано. Но их мотив состоит в том, чтобы основательно регулировать коммуникацию между пользователями. Это позволит «обуздать притеснения», ставшие привычными за последние несколько лет. 

Политика установит ограничения на «проблемный» контент. Вместе с тем она не станет исключать конструктивные отзывы друг о друге. Со слов Войчицки, главный вопрос — как различить, когда безобидные комментарии пересекают черту, и авторы переходят на личности.

Гендиректор YouTube заявила, что ресурс начнет борьбу с блогерами, которые выбирают травлю в качестве своей приоритетной темы. Они уходят от размышлений во вредоносный продукт. При этом такие каналы вырастают в крупный бизнес: привлекают новых зрителей, транслируют рекламу от самого сервиса и буквально «печатают деньги». Это изменится.

Разумеется, это не значит, что Сьюзан и сотрудники намерены полностью избавиться от критики в комментариях и роликах. По этой причине команде нужно время, чтобы утверить правило и не совершить глобальную ошибку. «Наша цель — предоставить возможность нашим юзерам создавать ценный контент, который принесет пользу для общества», — резюмировала гендиректор.

Читайте по теме: Instagram выпустит обновление для защиты пользователей от травли в сети

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платформа YouTube собирается ввести новую политику против оскорблений и травли. Об этом сообщила генеральный директор компании Сьюзан Войчицки в интервью автору...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вейпинг: риск и вред
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика