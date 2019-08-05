YouTube запретит блогерам оскорблять друг друга

Источник материала: KYKY

Платформа YouTube собирается ввести новую политику против оскорблений и травли. Об этом сообщила генеральный директор компании Сьюзан Войчицки в интервью автору канала Alfie Deyes, передает The Verge.

Не так давно платформу обвиняли в том, что она проигнорировала гомофобные комментарии одного популярного блогера в адрес другого. Теперь Войчицки считает, что существующие правила поведения внутри сервиса устарели. Сейчас инновации находятся в стадии разработки, поэтому о подробностях говорить рано. Но их мотив состоит в том, чтобы основательно регулировать коммуникацию между пользователями. Это позволит «обуздать притеснения», ставшие привычными за последние несколько лет.

Политика установит ограничения на «проблемный» контент. Вместе с тем она не станет исключать конструктивные отзывы друг о друге. Со слов Войчицки, главный вопрос — как различить, когда безобидные комментарии пересекают черту, и авторы переходят на личности.

Гендиректор YouTube заявила, что ресурс начнет борьбу с блогерами, которые выбирают травлю в качестве своей приоритетной темы. Они уходят от размышлений во вредоносный продукт. При этом такие каналы вырастают в крупный бизнес: привлекают новых зрителей, транслируют рекламу от самого сервиса и буквально «печатают деньги». Это изменится.

Разумеется, это не значит, что Сьюзан и сотрудники намерены полностью избавиться от критики в комментариях и роликах. По этой причине команде нужно время, чтобы утверить правило и не совершить глобальную ошибку. «Наша цель — предоставить возможность нашим юзерам создавать ценный контент, который принесет пользу для общества», — резюмировала гендиректор.