В Беларуси продают синагогу 19 века. Сейчас там склад

Источник материала: KYKY

Под Свислочью продают синагогу XIX века, которая уже успела стать складом, сообщает realt.by. Ее выставили на электронные торги, цена вопроса — 12,3 тысячи рублей.

Здание синагоги находится в городском поселке Порозово (Свислочский район, Гродненская область), по адресу улица Советская, 12В. Согласно данным в техпаспорте, его ввели в эксплуатацию в 1964 году. Скорее всего, здесь имеют в виду дату, когда объект сделали складом: другие источники указывают , что постройка появилась в XIX веке.

Синагога под Свислочью — уникальное сооружение Беларуси. Она выполнена из бутового камня, в то время как почти все остальные — из кирпича. При этом в ней нет канализации, водопровода, отопления и электричества. Износ здания оценивают в 47%.

Общая площадь объекта — 474,3 «квадрата». В документах заявлено, что его используют как торговые базы, специализированные склады или хранилища. Судя по всему, совершить покупку желающих пока нет: ни одной электронной заявки до сих пор не поступило.

Арт на обложке: @digital.dumpster.dive.