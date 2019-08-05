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В Беларуси продают синагогу 19 века. Сейчас там склад
Источник материала: KYKY>
Под Свислочью
Здание синагоги находится в городском поселке Порозово (Свислочский район, Гродненская область), по адресу улица Советская, 12В. Согласно
Синагога под Свислочью — уникальное сооружение Беларуси. Она выполнена из бутового камня, в то время как почти все остальные — из кирпича. При этом в ней нет канализации, водопровода, отопления и электричества. Износ здания оценивают в 47%.
Общая площадь объекта — 474,3 «квадрата». В документах заявлено, что его используют как торговые базы, специализированные склады или хранилища. Судя по всему, совершить покупку желающих пока нет: ни одной электронной заявки до сих пор не поступило.
Арт на обложке: @digital.dumpster.dive.
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