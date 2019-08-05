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В Беларуси продают синагогу 19 века. Сейчас там склад

06.08.2019 10:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Под Свислочью продают синагогу XIX века, которая уже успела стать складом, сообщает realt.by. Ее выставили на электронные торги, цена вопроса — 12,3 тысячи рублей.

Здание синагоги находится в городском поселке Порозово (Свислочский район, Гродненская область), по адресу улица Советская, 12В. Согласно данным в техпаспорте, его ввели в эксплуатацию в 1964 году. Скорее всего, здесь имеют в виду дату, когда объект сделали складом: другие источники указывают, что постройка появилась в XIX веке.

Синагога под Свислочью — уникальное сооружение Беларуси. Она выполнена из бутового камня, в то время как почти все остальные — из кирпича. При этом в ней нет канализации, водопровода, отопления и электричества. Износ здания оценивают в 47%.

Общая площадь объекта — 474,3 «квадрата». В документах заявлено, что его используют как торговые базы,  специализированные склады или хранилища. Судя по всему, совершить покупку желающих пока нет: ни одной электронной заявки до сих пор не поступило.

Арт на обложке: @digital.dumpster.dive.

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Под Свислочью продают синагогу XIX века, которая уже успела стать складом, сообщает realt.by. Ее выставили на электронные торги, цена вопроса — 12,3 тысячи рублей. ...
 
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