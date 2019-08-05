Лукашенко назвал даты выборов в беларуский парламент

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко подписал два указа и озвучил даты выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно первому указу №293, выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября 2019 года — в четверг. Второй указ №294 назначает выборы в Палату представителей ровно через десять дней, 17 ноября 2019 года — в воскресенье.

Пресс-служба добавляет, что местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы не позднее 8 октября 2019 года выдвинут кандидатов в Совет Республики Национального собрания. Они займутся организацией подготовки и проведения выборов. Совету Министров же поручили взять на себя финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета.

Арт на обложке: @vovatsesler.