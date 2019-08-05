С 1 августа по 15 сентября 2019 года Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) проводит республиканскую благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!».

Скоро начнется новый учебный год. Однако у многих родителей нет возможности купить своим детям все необходимое к школе. Это дети из социально уязвимых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети с инвалидностью, дети из семей беженцев, лиц, ищущих убежища, и вынужденных переселенцев. Каждый из нас может помочь им с радостью пойти в школу!

Для этого в районную организацию БОКК (ул. Трудовая, 18, телефон: 8 (029) 179-31-41) можно принести школьную одежду и утепленные вещи для осеннего сезона, обувь, школьные рюкзаки и сумки, канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски, кисточки, линейки, точилки, пластилин, альбомы, наборы цветной бумаги, стаканы-непроливайки для воды, пеналы и др.), спортивный инвентарь (мячи, скакалки и др.).

Также можно оказать помощь в денежной форме. Средства можно перечислить через систему ЕРИП.

Для этого нужно выбрать в дереве ЕРИП «Благотворительность, общественные объединения» –> «Помощь детям, взрослым» –> «Белорусский Красный Крест» –> Выбрать организацию БОКК, в адрес которой совершается пожертвование –> «Благотворительный взнос» –> Ввести номер благотворительной акции –> Указать сумму платежа и (при желании) ваши ФИО. Номер благотворительных акций и названия организаций БОКК для Минской области – 6019.

Нужно отметить, что в 2018 году благодаря поддержке жителей Беларуси Красный Крест смог помочь 8 726 нуждающимся детям. Присоединяйтесь к акции.

Виктория ЖИЛЯКОВА.

Фото носит иллюстративный характер.