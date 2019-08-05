На самой окраине Смолевичского района, в лесном массиве, подальше от людских глаз, куда разве что только редкие грибники забредают, разместился полигон Утес», который является главной испытательной площадкой для новых образцов техники, выпускаемой Минским заводом колесных тягачей.

История испытательного полигона начиналась еще в советские времена. Но после распада Союза, вследствие экономического кризиса, «Утес» некоторое время оставался заброшенным. А теперь снова стал востребованным. Здесь проводятся испытания всей техники, производимой предприятием. А это, в основном, мощные великаны оборонного назначения – броневики, не знающие никаких преград на пересеченной местности, им не страшны бездорожье, распутица, снежные заносы, песчаные карьеры. На базе тягачей базируются зенитно-ракетные комплексы и другая тяжелая техника вооружения. На обычных дорогах такие силачи просто поломают асфальт. Для проверки их надежности и возможностей, как нельзя лучше, подходят гравийные и грунтовые дороги, болотистая местность, песчаные участки, карьеры, овраги. Полигон «Утес» — самая подходящая площадка для испытания заводской продукции особого назначения. Обязательные испытания должны проверить прочность, выносливость техники, выявить возможные недостатки в ее конструкции. Словом, условия для испытания необходимы самые экстремальные, чтобы потом в эксплуатации машины-силачи не подвели.

За 65 лет существования Минского завода колесных тягачей его конструкторским отделом было проведено более 60 опытных разработок. Большинство их поставлено на серийное производство. На заводе выпускается не только оборонная продукция, но автобусы, шасси для крановых установок, машины для нефтегазовой отрасли. Такая техника пользуется спросом не только в своей стране, но и за ее пределами.

По материалам печати.

Фото Ольги ШУКАЙЛО