Инспекцией Госстандарта по Минской области и г.Минску (отдел в г.Борисове) при проведении надзорных мероприятий выявлена продукция, несоответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, а именно:

1.Курага (абрикос сушеный без косточки), упакованная в картонные коробки с полимерным вкладышем, дата изготовления 08.02.2019, изготовитель DAG KURU GIDA TAR.UR.INS.ITH.IHR SAN VE TIC.LTD.STI» (Турция) не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» по маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе кураги пищевых добавок консервантов — сорбиновой и бензойной кислот, обнаруженных в результате проведенных испытаний.

Фактически значение консервантов составило: сорбиновой кислоты – в первичном образце 60мг/кг, в контрольном -55мг/кг; бензойной кислоты в первичном образце 142мг/кг, в контрольном -182мг/кг.

Выявленные нарушения вводят потребителей в заблуждение относительно достоверной информации о продукте и тем самым не могут гарантировать ее безопасность.

2.Десерт с цукатами «EXOTIK» т.м. «Царские», упакованный в полипропиленовый пакет, дата изготовления 19.04.2019, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 по показателю безопасности — микробиологическому показателю: превышению допустимого уровня содержания плесени. Фактическое содержание плесени составило 1,3×103 КОЕ/г при допустимом уровне не более 5×102 КОЕ/г (превышено в 2,6 раза); в контрольном образце содержание плесени составило 9,0×102 КОЕ/г, при допустимом уровне не более 5×102 КОЕ/г (превышено в 1,8 раза).

По результатам проверки вышеуказанная продукция запрещена к реализации, составлены протоколы об административной ответственности и направлены в суд.

Уважаемые покупатели! Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!

О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску.

Инспекция Госстандарта по Минской области и г. Минску.