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Пьяная девушка покаталась на машине друга. Теперь ей грозит пять лет за угон

06.08.2019 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проснувшись после солидной дозы алкоголя, 43-летний борисовчанин обнаружил, что его подруга пропала, а вместе с ней — и автомобиль Ford Escort. Мужчина тут же обратился в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД.


Фото: ГИОС Борисовского РУВД

По информации ГИОС Борисовского РУВД, в тот вечер пострадавший вместе со знакомой девушкой приехал на машине в гости к своему другу в деревню Крацевичи Борисовского района. Там приятели до поздней ночи отдыхали и распивали спиртные напитки. После возливаний потерпевший уснул. Проснувшись, он обнаружил, что ни подруги, ни ключей от машины, ни самого автомобиля нет. Мужчина незамедлительно позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.

Милиционеры оперативно обнаружили обе пропажи. Девушку за рулем иномарки нашли в кювете на 16-м км дороги Холхолица — Крацевичи. Водитель не справилась с управлением и съехала в придорожную канаву.

Медицинское освидетельствование показало, что в крови у девушки содержится 1,5 промилле алкоголя. Кроме того, прав на управление транспортным средством у угонщицы никогда не было.

За езду в нетрезвом виде и без водительского удостоверения в отношении девушки составлены протоколы об административном правонарушении.

Как призналась девушка, в компании ей стало скучно и она захотела вернуться обратно в город. А так как добраться в районный центр можно только на автомобиле, она решила воспользоваться тем, что друг спит, и взяла ключи от машины.

За такие «покатушки» без ведома владельца в отношении женщины также возбуждено уголовное дело по факту угона. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
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Девушка без спроса взяла машину у своего спящего друга и поехала кататься, но улетела в кювет. Теперь ей грозит пять лет за угон.
 
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