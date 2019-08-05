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Пьяная девушка покаталась на машине друга. Теперь ей грозит пять лет за угон
Источник материала: Tut.by
Проснувшись после солидной дозы алкоголя, 43-летний борисовчанин обнаружил, что его подруга пропала, а вместе с ней — и автомобиль Ford Escort. Мужчина тут же обратился в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД.
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Милиционеры оперативно обнаружили обе пропажи. Девушку за рулем иномарки нашли в кювете на 16-м км дороги Холхолица — Крацевичи. Водитель не справилась с управлением и съехала в придорожную канаву.
Медицинское освидетельствование показало, что в крови у девушки содержится 1,5 промилле алкоголя. Кроме того, прав на управление транспортным средством у угонщицы никогда не было.
За езду в нетрезвом виде и без водительского удостоверения в отношении девушки составлены протоколы об административном правонарушении.
Как призналась девушка, в компании ей стало скучно и она захотела вернуться обратно в город. А так как добраться в районный центр можно только на автомобиле, она решила воспользоваться тем, что друг спит, и взяла ключи от машины.
За такие «покатушки» без ведома владельца в отношении женщины также возбуждено уголовное дело по факту угона. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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Девушка без спроса взяла машину у своего спящего друга и поехала кататься, но улетела в кювет. Теперь ей грозит пять лет за угон.
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