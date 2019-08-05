Километры помощи: в Минске прошел благотворительный забег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел благотворительный забег Минского полумарафона. Правда, участников собралось немного – всего несколько десятков человек.

Для организаторов количество участников не так важно. Главное желание помочь. К забегу готовились основательно. Тренировки несколько раз в неделю. Вместе с участниками занимались тяжелобольные дети и взрослые.

«У нас две тренировки в неделю. Мы можем брать с собой людей с инвалидностью на 90 тренировок в год. Для нас это спорт, а для них – прогулка. Мы занимаемся бегом, плаванием, ходим на веслах, делаем выезды за город. У нас есть специальное адаптивное оборудование, которое помогает им принимать участие в тренировках», – отметил один из организаторов.



Помочь фонду можно было, не только пробежав полумарафон по улицам Минска, но и переведя деньги. Все вырученные средства пойдут на помощь инвалидам, тяжелобольным детям и несовершеннолетним матерям.

В прошлом году в рамках благотворительного забега Минского полумарафона удалось собрать больше 45 тысяч долларов.