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Километры помощи: в Минске прошел благотворительный забег
06.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел
Для организаторов количество участников не так важно. Главное желание помочь. К забегу готовились основательно. Тренировки несколько раз в неделю. Вместе с участниками занимались тяжелобольные дети и взрослые.
«У нас две тренировки в неделю. Мы можем брать с собой людей с инвалидностью на 90 тренировок в год. Для нас это спорт, а для них – прогулка. Мы занимаемся бегом, плаванием, ходим на веслах, делаем выезды за город. У нас есть специальное адаптивное оборудование, которое помогает им принимать участие в тренировках», – отметил один из организаторов.
В прошлом году в рамках благотворительного забега Минского полумарафона удалось собрать больше 45 тысяч долларов.
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К забегу готовились основательно. Тренировки несколько раз в неделю. Вместе с участниками занимались тяжелобольные дети и взрослые.
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