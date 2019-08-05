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Nissan обновил семиместный минивэн Serena

06.08.2019 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Японии Nissan Serena по итогам минувшего года стал самым популярным автомобилем среди полноразмерных минивэнов — было продано без малого 100 тысяч машин. Развить успех нынешней модели, представленной в 2016 году, призван обновленный вариант однообъемника.


Спереди у Serena появился измененный рисунок V-образной решетки радиатора, изменены бамперы, начинка адаптивных светодиодных фар и задних фонарей, доступны новые варианты окраски кузова — Sunrise Orange и Dark Metal Grey (опционально предлагаются в комбинации с черной крышей). В салоне изменений немного — слегка обновленная электронная комбинация приборов и новые варианты отделки сидений, в том числе и влагостойкой тканью.


В «базе» у Serena стал шире набор электронных помощников, среди которых — фирменный шоссейный автопилот ProPilot, системы экстренного торможения, распознавания дорожных знаков и Emergency Assist for Pedal Misapplication, которая не позволит начинающему водителю перепутать педали газа и тормоза.


Силовые агрегаты Serena остались без изменений. Базовая версия минивэна оснащается двухлитровым бензиновым «атмосферником» (150 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента) в комбинации с передним приводом, в то время как для модификации S-Hybrid (тот же двигатель 2.0, вариатор и помогающий в первые секунды при трогании с места компактный электромотор) доступна также полноприводная трансмиссия. Также в гамме Serena есть версия с гибридной системой последовательного типа e-Power, где 1,2-литровый моторчик с тремя цилиндрами работает в качестве генератора для подзарядки тяговой батареи, а колеса вращает 136-сильный электродвигатель.


В Японии цены на обновленную Serena начинаются от 22 500 долларов в пересчете. Также минивэн будет поставляться в другие «праворульные» страны, включая Индонезию, Малайзию, Гонконг и Сингапур.

 
 
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Компания Nissan у себя на родине в Японии начала продажи обновленной версии минивэна Serena.
 
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