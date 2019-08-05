Микроавтобус с десятью пассажирами после ДТП перевернулся возле Барановичей

Источник материала: Tut.by

6 августа, около 8.00, в Барановичах перевернулся микроавтобус с пассажирами, сообщает газета «Наш край».





Автомобиль Chevrolet под управлением 34-летнего жителя Логойска ехал по улице Промышленной со стороны деревни Малая Колпеница в направлении улицы Кирова. На пересечении улиц Минской и Промышленной его водитель проигнорировал требование дорожного знака и не остановился. В результате произошло столкновение с микроавтобусом Renault, который ехал со стороны деревни Дубровно.





Помимо водителя, в автобусе находились еще десять пассажиров: сотрудники строительной фирмы из Столбцов ехали на работу на одном из объектов.

К счастью, обошлось без пострадавших.



