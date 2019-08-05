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Микроавтобус с десятью пассажирами после ДТП перевернулся возле Барановичей
Источник материала: Tut.by
6 августа, около 8.00, в Барановичах перевернулся микроавтобус с пассажирами,
Автомобиль Chevrolet под управлением 34-летнего жителя Логойска ехал по улице Промышленной со стороны деревни Малая Колпеница в направлении улицы Кирова. На пересечении улиц Минской и Промышленной его водитель проигнорировал требование дорожного знака и не остановился. В результате произошло столкновение с микроавтобусом Renault, который ехал со стороны деревни Дубровно.
Помимо водителя, в автобусе находились еще десять пассажиров: сотрудники строительной фирмы из Столбцов ехали на работу на одном из объектов.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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