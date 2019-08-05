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Легенда «Милана» может возглавить клуб легенды «МЮ»
Источник материала: Tut.by
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Дженнаро Гаттузо — одна из легенд клуба из Милана, в котором он играл в 1999—2012 годах, проведя 335 матчей. Кроме того, в 2017 году он вернулся в клуб в качестве тренера «молодежки», а затем (2017−2019) и основного состава.
В мае этого года он покинул место главного тренера и сейчас рассматривается в качестве основной кандидатуры в клуб Бекхэма, с которым он, кстати, успел поиграть вместе в 2009—2010 годах.
На прошлой неделе совладелец «Интер Майами» заявил, что они очень близки к тому, чтобы назвать имя нового главного тренера, и это будет «кто-то, кто известен как тренер на самом высшем уровне и кто играл на таком же высоком уровне».
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СМИ сообщают о том, что Дженнаро Гаттузо рассматривается в качестве тренера «Интер Майами».
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