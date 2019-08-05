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Легенда «Милана» может возглавить клуб легенды «МЮ»

06.08.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По сообщению La Gazzetta dello Sport, легенда и экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо — основной кандидат на пост главного тренера нового клуба MLS — «Интер Майами». Его владельцем является другая звезда, наиболее известная по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» — Дэвид Бекхэм.


Фото: Ludovic Péron, wikimedia.org

Дженнаро Гаттузо — одна из легенд клуба из Милана, в котором он играл в 1999—2012 годах, проведя 335 матчей. Кроме того, в 2017 году он вернулся в клуб в качестве тренера «молодежки», а затем (2017−2019) и основного состава.

В мае этого года он покинул место главного тренера и сейчас рассматривается в качестве основной кандидатуры в клуб Бекхэма, с которым он, кстати, успел поиграть вместе в 2009—2010 годах.

На прошлой неделе совладелец «Интер Майами» заявил, что они очень близки к тому, чтобы назвать имя нового главного тренера, и это будет «кто-то, кто известен как тренер на самом высшем уровне и кто играл на таком же высоком уровне».

 
 
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СМИ сообщают о том, что Дженнаро Гаттузо рассматривается в качестве тренера «Интер Майами».
 
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