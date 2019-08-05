На первом молодежном IT-форуме Беларуси и Узбекистана представили «сто идей»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит первый молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана . Первая официальная встреча прошла в Республиканском доме молодежи.

Участники обсудят современные тенденции IT-отрасли, предпринимательства и стартап-движения в сфере технологий. Хозяева форума уже показали свои проекты, которые входят в республиканский конкурс «Сто идей для Беларуси». Среди них интерактивные учебники, установки из вторсырья, комплексы для помощи людям с инвалидностью.

«Прежде всего IT-сфера должна помогать в реальном секторе экономики. Именно это мы обсудим на полях форума в рамках этой недели. Будут и обычные коворкинги, и дистанционный хакатон, чтобы вместе поработать над конкретным программным продуктом», – отметил первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

«Мы с собой привезли очень много специалистов из разных сфер: робототехника, веб-дизайн, проектирование, программирование. Помимо этого у нас есть целая команда, которая работает над IT-менеджментом – это целое новое направление, ораторское искусство», – сказал официальный представитель делегации Республики Узбекистан Аббосхан Усман угли Худжаханов.

Форум будет работать до пятницы и программа на эти дни у участников достаточно насыщенная. Гостей из Узбекистана ждет не только работа, но и отдых. В понедельник их познакомили с национальным белорусским блюдом – драниками. На импровизированной кухне раскрыли секрет приготовления оладий из картофеля. Поэтому гости смогли не только их попробовать, но и приготовить сами. Гостей и участников форума также познакомят с достопримечательностями Минска.