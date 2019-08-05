Заглянувшие за грань. Что происходит с сознанием человека после смерти?

Источник материала: Аргументы и факты

На картине Иеронима Босха «Восхождение в эмпирей», написанной в 1505 г., запечатлён сюжет, который видели люди в момент клинической смерти, – полёт вверх в туннель с неким светящимся существом. Фрагмент. ©

На картине Иеронима Босха «Восхождение в эмпирей», написанной в 1505 г., запечатлён сюжет, который видели люди в момент клинической смерти, – полёт вверх в туннель с неким светящимся существом. Фрагмент. © / репродукция

Легенда гласит, что, когда академик Павлов умирал, он рассказывал собравшимся у его постели медикам о своих ощущениях: сердце бьётся медленнее, холодеют ноги… Свидетельства записывали, словно конспект лекции. А заглянувшему в дом очередному визитёру вежливо сказали: «Академик не сможет вас принять. Иван Петрович занят – он умирает».

Скорее всего, это байка, но весьма символичная. Павлов был великим исследователем, и ему наверняка хотелось бы узнать, что испытывает человек в момент смерти. Ведь у науки не было ответа на этот вопрос. Да и до сих пор нет…

И слепые прозревают

Как выяснилось, часто ощущения и видения у вернувшихся с того света совпадают. Первое впечатление – это неприятный звук (шум, звон в ушах), второе – осознание собственной смерти, третье – приятные эмоции (радость, умиротворение), вплоть до того, что хочется смеяться. Далее человек ощущает, будто он вышел из тела, парит над ним, видит и слышит всё происходящее вокруг, причём зрение и слух обретают даже слепые и глухие от рождения.

А затем начинается мистическое путешествие: пациенту кажется, что он летит вверх, попадает в туннель или узкий проход, встречается с ранее умершими родственниками, а также с неким светящимся существом, которое верующие воспринимают как Бога или ангела. Есть и другие повторяющиеся сюжеты: разглядывание эпизодов собственной жизни (как правило, нелицеприятных), достижение невидимой преграды и, наконец, категорическое нежелание возвращаться в собственное тело, как будто оно стало чем-то ненужным, отягощающим.

За те десятилетия, что прошли с момента выхода книги Моуди, учёные провели множество исследований феномена NDE. Есть даже Международная ассоциация исследования околосмертных переживаний и фонд, который собирает и публикует истории людей, переживших клиническую смерть. Например:

«Я увидела себя стоящей у подножия кровати со всей семьёй и друзьями, но они меня не слышали. Затем я повернула голову и увидела сияющий белый свет. Я смотрела на него, потом увидела несколько теней, оказавшихся умершими членами моей семьи. И мой папа, который был среди них, взял меня за руку и сказал, что мне ещё нужно что-то испытать на земле. Он проводил меня до моего тела».

«Спускаясь к своему телу, я увидел себя в комнате неотложной помощи. Также я видел трёх медсестёр в боковой комнате, тихо разговаривающих за столиком с кофе. Я был обеспокоен возвращением в своё тело, оно казалось мне маленьким и узким».



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Психоделик для мозга

Учёные стремятся всё объяснить рационально. Основная версия: из-за недостатка кислорода в умирающем мозге происходит всплеск электрической активности и мощный выброс допамина. Мозг резко возбуждается в зонах, ответ­ственных за согласование с телом и осознанием собственного «я», а также за озарения и переживания мистических событий. Допамин обостряет эмоции и внимание. Ещё есть предположение (о нём упоминал и Моуди), что в процессе умирания мозг интенсивно вырабатывает психоделик DMT, который обычно выделяется в микродозах. Он и приводит к галлюцинациям.

Исследователь феномена NDE британский реаниматолог Сэм Парниа организовал целый проект, чтобы подтвердить или опровергнуть реальность околосмертных переживаний. Он выслушивал рассказы людей, прошедших через клиническую смерть, и провёл эксперимент: разложил на полках в операционной некие символы, которые можно было разглядеть только сверху. И опрашивал пациентов, переживших «выход из тела», что они видели. Символы никто так и не заметил. Тем не менее Сэм Парниа пришёл к выводу, что сознание не исчезает сразу после смерти, а существует как бы само по себе.

«Один пациент рассказал нам, как он полностью покинул тело и в течение 3 минут наблюдал за нами, – делился своими впечатлениями исследователь. – Он в деталях описал реанимационные мероприятия, действия врачей. Обычно мозг перестаёт действовать через 30 секунд после остановки сердца, а здесь речь идёт о 3 минутах. И человек описывал не галлюцинации, а реальные события, которые его мозг уже не смог бы воспринять. Это убедило меня в том, что его сознание продолжило существовать отдельно от мозга».

Объяснений нет?

Что ещё удивляет учёных: как правило, люди, пережившие NDE, кардинально меняются. Они пересматривают свои взгляды на смерть, на окружающих людей, на собственный образ жизни. Становятся более чуткими, отзывчивыми, заботливыми…

Само собой, околосмертный опыт неразрывно связан с религиозными убеждениями, ведь все религии мира объединяет вера в то, что со смертью тела жизнь не кончается. И врачи, слушая рассказы пациентов, вернувшихся «с того света», отмечают, что интерпретации видений зависят от того, к какой конфессии относит себя пациент. Христиане рассказывают, что встретили Иисуса Христа или Деву Марию, мусульмане – пророка Мухаммеда, буддисты – Будду. Атеисты же упоминают лишь «сверхъестест­венное существо».

Врач-психиатр Андрей Гнездилов, создавший первый в России хоспис в посёлке Лахта под Питером, за долгие годы общения с умирающими пациентами пришёл к тому же выводу: человеческое сознание после смерти не исчезает. «Когда люди рассказывают мне о своих тайных, глубоко потрясших их переживаниях, опыт практикующего врача позволяет мне с уверенностью отличать галлюцинации от реальных событий, – утверждает он. – Таких случаев в моей практике было много. Объяснить эти феномены я не могу».

Гнездилов вспоминает историю, участником которой стал сам. Он навестил пациентку после операции. У неё остановилось сердце, его долго не могли завести. Женщина рассказала, что какая-то сила вытолкнула её из тела, она увидела себя со стороны и вспомнила о матери и дочке, с которыми не успела попрощаться. И тут же переместилась в свой дом. Увидела, как мама вяжет, а дочка играет с куклой. В этот момент зашла соседка, принесла платье в горошек для дочки. Девочка бросилась к ней, но задела чашку, и та разбилась. После этого женщина вернулась в своё тело.

«Я предложил ей: давайте я заеду к вашим близким, скажу им, что операция прошла удачно, – говорит Андрей Гнездилов. – Когда я пришёл к ним и по ходу дела стал расспрашивать про соседку, платье в горошек и разбитую чашку, у бабушки чуть глаза на лоб не полезли. Весь рассказ подтвердился до мельчайших деталей. Согласитесь, это доказывает как минимум то, что есть некие состояния сознания, по поводу которых наука ничего нам сказать не может».