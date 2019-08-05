Аршавин спрогнозировал выступление России на Евро-2020

Источник материала:
Tut.by
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин в Instagram дал прогноз на выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020.
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Андрей Аршавин @andrey.arshavin10 ждет сборную России @teamrussia на #ЕВРО2020 в Лондоне, где пройдут решающие матчи турнира!
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Аршавин спрогнозировал выступление России на Евро-2020Он считает, что команда дойдет до полуфинала.
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Андрей Аршавин @andrey.arshavin10 ждет сборную России @teamrussia на #ЕВРО2020 в Лондоне, где пройдут решающие матчи турнира!
0
Ссылка на источник
50
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аршавин спрогнозировал выступление России на Евро-2020Он считает, что команда дойдет до полуфинала.
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