Rabobank назвал 20 крупнейших молочных компаний мира

Источник материала: Ежедневник





Rabobank опубликовал ежегодный список крупнейших молочных компаний мира. Третий год подряд Топ-20 остается без изменений: в него не попадают новые игроки.

Список возглавляет Nestle с молочным оборотом в 24,3 млрд долларов, на втором месте Lactalis с 20,8 млрд долларов, на третьем — Danone с 18 млрд долларов молочного оборота. Две компании из первой тройки имеют производственные активы в Беларуси. Lactalis контролирует Ляховичский молочный завод, а Danone принадлежат заводы в Пружанах и Шклове, пишет reform.by .

Четвертое место в рейтинге Rabobank у новозеландской Fonterra c оборотом в 14,3 млрд долларов, а пятое — у нидерландской FrieslandCampina с 13,8 млрд.

Также в Топ-20 присутствуют компании из США, Дании, Швеции, Китая, Канады, Германии, Японии. Замыкают список американская Schreiber Foods и немецкая Muller с оборотом в 5,1 млрд долларов.

Общий оборот первой десятки мировой молочной индустрии составил 150 млрд долларов и вырос на 3,3%.

Крупнейший белорусский производитель молочной продукции ОАО «Савушкин продукт» в прошлом году получил выручку в 1 млрд рублей, или чуть меньше 500 млн долларов. Его оборот в десять раз меньше порога входа в мировой ТОП-20.

Совокупная выручка 28 белорусских молочных ОАО, опубликовавших финансовые отчеты о своей деятельности за прошлый год, составила 5,74 млрд рублей. Она вдвое меньше «входного билета» в мировой Топ-20. Даже с учетом компаний, которые не публикуют свою выручку, белорусской молочной отрасли не хватает до списка Rabobank 1-1,5 млрд долларов.

Рейтинг формируется на основе данных о выручке от продажи молочных товаров в 2018 году, а также сделок слияния и поглощения, связанных с молочными активами.