Доступные цены и хорошее качество от компании ORI

Источник материала: Новости Хотимска

Компания ORI ( https://okna-ori.by ) занимается изготовлением и установкой пластиковых окон. Для работы мы используем собственную производственную базу, что позволяет делать цены на продукцию доступными для каждого клиента. В процессе производства мы используем только качественные, надежные, экологически чистые материалы, безопасные для здоровья.

В нашей компании работают квалифицированные мастера, которые контролируют производство окон на каждом этапе. Это гарантирует бесперебойную работу оконной системы на протяжении всего срока эксплуатации.

Окна нашей компании могут заказать и жители города Хотимска. Для этого нужно обратиться в главный офис в городе Могилеве ( https://okna-ori.by/Могилёв ), или позвонить по телефону.

Более подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте. Там представлен ассортимент пластиковых, деревянных и мансардных окон, а также балконных рам. В каталоге можно посмотреть приметы работ.

Цели компании:

Безопасность. Мы используем только качественные, надежные, прочные и экологически чистые материалы.

Качество. Работа по установке оконной системы проводится опытными мастерами, что обеспечивает бесперебойную работу всей оконной системы и комплектующих.

Для работы мы используем профили от ведущих компаний, таких как: Rehau, Salamander, Veka, Trocal, KBE, Proplex. Они обеспечивают надежность и прочность всей оконной системы.





К каждому клиенту у нас применяется индивидуальный подход. По желанию заказчика мы можем изготовить окна ПВХ ( http://okna-ori.by/Могилёв/Окна-ПВХ ) любой формы, сложности и цвета.

Преимущества окон ORI:

Прочность;

Энергоэффективность;

Надежность;

Герметичность: окна не пропускают холодный воздух зимой в помещение, а летом – грязь и пыль;

Качество;

Простота в уходе;

Пожаробезопасность;

Большой срок эксплуатации;

Доступная цена.

Для наших клиентов мы подготовили предложение, в котором можно воспользоваться услугами не только компании ORI, но и наших партнеров: компании ТЕХО.BY (монтаж и изготовление натяжных потолков), и компании MAXIMALIST.BY (производство кухонь).

Все три компании гарантируют надежность и качество для каждого клиента и предоставляют единую систему скидок.