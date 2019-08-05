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Доступные цены и хорошее качество от компании ORI
06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Компания ORI (
В нашей компании работают квалифицированные мастера, которые контролируют производство окон на каждом этапе. Это гарантирует бесперебойную работу оконной системы на протяжении всего срока эксплуатации.
Окна нашей компании могут заказать и жители города Хотимска. Для этого нужно обратиться в главный офис в городе Могилеве (
Более подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте. Там представлен ассортимент пластиковых, деревянных и мансардных окон, а также балконных рам. В каталоге можно посмотреть приметы работ.
Цели компании:
Для работы мы используем профили от ведущих компаний, таких как: Rehau, Salamander, Veka, Trocal, KBE, Proplex. Они обеспечивают надежность и прочность всей оконной системы.
К каждому клиенту у нас применяется индивидуальный подход. По желанию заказчика мы можем изготовить окна ПВХ (
Преимущества окон ORI:
Для наших клиентов мы подготовили предложение, в котором можно воспользоваться услугами не только компании ORI, но и наших партнеров: компании ТЕХО.BY (монтаж и изготовление натяжных потолков), и компании MAXIMALIST.BY (производство кухонь).
Все три компании гарантируют надежность и качество для каждого клиента и предоставляют единую систему скидок.
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Компания ORI (https://okna-ori.by ) занимается изготовлением и установкой пластиковых окон. Для работы мы используем собственную производственную базу, что позволяет делать...
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