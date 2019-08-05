ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доступные цены и хорошее качество от компании ORI

06.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Компания ORI (https://okna-ori.by ) занимается изготовлением и установкой пластиковых окон. Для работы мы используем собственную производственную базу, что позволяет делать цены на продукцию доступными для каждого клиента. В процессе производства мы используем только качественные, надежные, экологически чистые материалы, безопасные для здоровья.

В нашей компании работают квалифицированные мастера, которые контролируют производство окон на каждом этапе. Это гарантирует бесперебойную работу оконной системы на протяжении всего срока эксплуатации.

Окна нашей компании могут заказать и жители города Хотимска. Для этого нужно обратиться в главный офис в городе Могилеве (https://okna-ori.by/Могилёв ), или позвонить по телефону.

Более подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте. Там представлен ассортимент пластиковых, деревянных и мансардных окон, а также балконных рам. В каталоге можно посмотреть приметы работ.

Цели компании:

  • Безопасность. Мы используем только качественные, надежные, прочные и экологически чистые материалы.
  • Качество. Работа по установке оконной системы проводится опытными мастерами, что обеспечивает бесперебойную работу всей оконной системы и комплектующих.

Для работы мы используем профили от ведущих компаний, таких как: Rehau, Salamander, Veka, Trocal, KBE, Proplex. Они обеспечивают надежность и прочность всей оконной системы.

Доступные цены и хорошее качество от компании ORI

К каждому клиенту у нас применяется индивидуальный подход. По желанию заказчика мы можем изготовить окна ПВХ (http://okna-ori.by/Могилёв/Окна-ПВХ ) любой формы, сложности и цвета.

Преимущества окон ORI:

  • Прочность;
  • Энергоэффективность;
  • Надежность;
  • Герметичность: окна не пропускают холодный воздух зимой в помещение, а летом – грязь и пыль;
  • Качество;
  • Простота в уходе;
  • Пожаробезопасность;
  • Большой срок эксплуатации;
  • Доступная цена.

Для наших клиентов мы подготовили предложение, в котором можно воспользоваться услугами не только компании ORI, но и наших партнеров: компании ТЕХО.BY (монтаж и изготовление натяжных потолков), и компании MAXIMALIST.BY (производство кухонь).

Все три компании гарантируют надежность и качество для каждого клиента и предоставляют единую систему скидок.

 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания ORI (https://okna-ori.by ) занимается изготовлением и установкой пластиковых окон. Для работы мы используем собственную производственную базу, что позволяет делать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мозырянин, претворяясь девушкой выманивал деньги у своего приятеля инвалида
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика