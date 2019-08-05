Матчи БАТЭ и «Шахтера» всё-таки перенесены

Источник материала: Tut.by

В Доме футбола состоялось заседание Бюро исполнительного комитета АБФФ. В качестве основного вопроса повестки дня рассматривалась просьба борисовского БАТЭ о переносе матча 18 тура против «Динамо-Брест».

Поводом для обращения стала занятость «желто-синих» на международной арене в связи с участием в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Поскольку матчи против боснийского «Сараево» назначены на 8 и 15 августа, БАТЭ ходатайствовал о смещении поединка внутреннего первенства на резервный день 25 сентября.

Рассмотрев обращение борисовского клуба, Бюро исполкома постановило удовлетворить ходатайство борисовчан (т.е. матч с «Динамо-Брест» пройдет всё-таки 25 сентября).

Данное решение принято в интересах национальной сборной Беларуси, ряд футболистов которой выступают в составе борисовского БАТЭ. Напоминаем, им на осеннем отрезке предстоят матчи квалификации чемпионата Европы-2020.

С учетом участия футбольных клубов БАТЭ Борисов и «Шахтер» (Солигорск) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА департаментом по проведению соревнований АБФФ в рамках тура также перенесены матчи 17-го игрового дня.

Игра «БАТЭ — РЦОР-БГУ» перенесена с 10 августа на 11, в то время как матч «Шахтер — Неман» вместо 11 августа пройдет 12. Оба поединка начнутся в 18.45.