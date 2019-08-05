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Активисты БРСМ Бреста отправились на борьбу с уличными объявлениями
06.08.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В преддверии 1000-летия Бреста делаем наш город краше.
«Деньги в долг», «купим волосы», «скорая помощь компьютеру», «облицовка плиткой», «мгновенный загар» и многие другие объявления, листoвки, стикeры, к сожалению, пока еще можно увидеть на столбах, стенах домов, дверях подъездов и даже на деревьях областного центра. Подобные наклейки не добавляют эстетики городу Бресту, готовящемуся к празднованию 1000-летия.
Со «столбовой рекламой» надо бороться! Активисты городского
5 августа в Московском районе Бреста ребята удалили несколько десятков незаконных листовок и объявлений. Эстетический облик тысячелетнего Бреста не предполагает наличия этого рекламного мусора на наших улицах.
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В преддверии 1000-летия Бреста делаем наш город краше. «Деньги в долг», «купим волосы», «скорая помощь компьютеру», «облицовка плиткой», «мгновенный загар» и...
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