Активисты БРСМ Бреста отправились на борьбу с уличными объявлениями

Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии 1000-летия Бреста делаем наш город краше.





«Деньги в долг», «купим волосы», «скорая помощь компьютеру», «облицовка плиткой», «мгновенный загар» и многие другие объявления, листoвки, стикeры, к сожалению, пока еще можно увидеть на столбах, стенах домов, дверях подъездов и даже на деревьях областного центра. Подобные наклейки не добавляют эстетики городу Бресту, готовящемуся к празднованию 1000-летия.





Со «столбовой рекламой» надо бороться! Активисты городского БРСМ в рамках акции «ЗаДело» вышли на улицы Бреста, чтобы очистить элементы инфраструктуры от назойливой несанкционированной рекламы. Такие рейды пройдут в несколько этапов.





5 августа в Московском районе Бреста ребята удалили несколько десятков незаконных листовок и объявлений. Эстетический облик тысячелетнего Бреста не предполагает наличия этого рекламного мусора на наших улицах.



















