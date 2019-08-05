ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая детская площадка, реконструированные мельница и кафе - Мотоль подготовился к «прысмакам»

06.08.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

«Шыты, былыты - завтра Вэлыкдэнь», - говорят в Мотоле, когда речь заходит о подготовке к большому празднику. В последние годы в их числе и фестиваль «Мотальскiя прысмакi». Месяцы пролетели незаметно, и ключевое мероприятия этого года уже на пороге. Пришло время подвести итоги проделанной работы.

Новая детская площадка, реконструированные мельница и кафе - Мотоль подготовился к «прысмакам»

программа фестиваля

В первую очередь акцент был сделан на благоустройство центра агрогородка - места проведения фестиваля. К сожалению, организаторы праздника не успели сделать реконструкцию центральной площади, как планировали. На то есть ряд объективных причин. Во-первых, много времени ушло на изготовление проектно-сметной документации (спасибо ОАО «Агро- Мотоль», что сделали ее на безвозмездной основе). Во-вторых, средства на благоустройство выделены из государственного бюджета, поэтому процедура освоения денег предполагает ряд трудоемких процессов, в числе которых экспертиза, тендер, выбор подрядчика и так далее.

В то же время многое сделать успели. Так, рядом с парковкой возле школы №1 была установлена детская площадка. Между прочим, с каждым днем ее популярность увеличивается. И это далеко не предел: в будущем планируется расширять ее и дополнять новыми игровыми элементами.

Новая детская площадка, реконструированные мельница и кафе - Мотоль подготовился к «прысмакам»

Детская площадка

Отдельная благодарность художнику-оформителю Ольге Калилец за ее креативный подход к оформлению плит ограждения.

В районе больницы демонтировали старое здание. Отходы бой отвезли на площадку к детскому саду, где произвели подсыпку и планировку грунта и, таким образом, создали дополнительную парковку. К фестивалю как раз актуально: машино-места на празднике пустовать не будут.

Новая детская площадка, реконструированные мельница и кафе - Мотоль подготовился к «прысмакам»

Масштабная работа проделана в районе Музея народных творчеств. Была реконструирована мельница, к празднику на ней установят лопасти.

Новая детская площадка, реконструированные мельница и кафе - Мотоль подготовился к «прысмакам»

Обновленная мельница

Рядом создана большая площадка. Во время фестиваля здесь расположиться выставка ноу-хау, раритетной и современной техники. А в будущем здесь планируется установить памятник историческому герою Мотоля Понедильцу. 

Новая детская площадка, реконструированные мельница и кафе - Мотоль подготовился к «прысмакам»

Еще один интересный объект получился благодаря стихийному бедствию. Сильный порывистый ветер в июле сломал клен, который рос напротив почты. Для того, чтобы сохранить ему жизнь, было принято креативное решение посадить на место излома импровизированную сову, указывающую гостям в направлении музея. 

Новая детская площадка, реконструированные мельница и кафе - Мотоль подготовился к «прысмакам»

Также к мероприятию готовятся жители, организации, представители частного бизнеса Мотоля. Местные заняты благоустройством своих и прилегающих территорий, ремонтом ограждений, покраской фасадов домов и зданий. Центр утопает в цветах…

Милости просим в гости!

Организаторы - Ивановский райисполком, Мотольский сельсовет, ОАО «Агро-Мотоль» и другие организации.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «Шыты, былыты - завтра Вэлыкдэнь», - говорят в Мотоле, когда речь заходит о подготовке к большому празднику. В последние годы в их числе и фестиваль «Мотальскiя...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Коммерсант": праздник Лукашенко никто не испортит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика