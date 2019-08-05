Новая детская площадка, реконструированные мельница и кафе - Мотоль подготовился к «прысмакам»

Источник материала: Виртуальный Брест

«Шыты, былыты - завтра Вэлыкдэнь», - говорят в Мотоле, когда речь заходит о подготовке к большому празднику. В последние годы в их числе и фестиваль « Мотальскiя прысмакi ». Месяцы пролетели незаметно, и ключевое мероприятия этого года уже на пороге. Пришло время подвести итоги проделанной работы.





программа фестиваля

В первую очередь акцент был сделан на благоустройство центра агрогородка - места проведения фестиваля. К сожалению, организаторы праздника не успели сделать реконструкцию центральной площади, как планировали. На то есть ряд объективных причин. Во-первых, много времени ушло на изготовление проектно-сметной документации (спасибо ОАО «Агро- Мотоль», что сделали ее на безвозмездной основе). Во-вторых, средства на благоустройство выделены из государственного бюджета, поэтому процедура освоения денег предполагает ряд трудоемких процессов, в числе которых экспертиза, тендер, выбор подрядчика и так далее.

В то же время многое сделать успели. Так, рядом с парковкой возле школы №1 была установлена детская площадка. Между прочим, с каждым днем ее популярность увеличивается. И это далеко не предел: в будущем планируется расширять ее и дополнять новыми игровыми элементами.





Детская площадка

Отдельная благодарность художнику-оформителю Ольге Калилец за ее креативный подход к оформлению плит ограждения.

В районе больницы демонтировали старое здание. Отходы бой отвезли на площадку к детскому саду, где произвели подсыпку и планировку грунта и, таким образом, создали дополнительную парковку. К фестивалю как раз актуально: машино-места на празднике пустовать не будут.





Масштабная работа проделана в районе Музея народных творчеств. Была реконструирована мельница, к празднику на ней установят лопасти.

Обновленная мельница

Рядом создана большая площадка. Во время фестиваля здесь расположиться выставка ноу-хау, раритетной и современной техники. А в будущем здесь планируется установить памятник историческому герою Мотоля Понедильцу.





Еще один интересный объект получился благодаря стихийному бедствию. Сильный порывистый ветер в июле сломал клен, который рос напротив почты. Для того, чтобы сохранить ему жизнь, было принято креативное решение посадить на место излома импровизированную сову, указывающую гостям в направлении музея.

Также к мероприятию готовятся жители, организации, представители частного бизнеса Мотоля. Местные заняты благоустройством своих и прилегающих территорий, ремонтом ограждений, покраской фасадов домов и зданий. Центр утопает в цветах…

Милости просим в гости!

Организаторы - Ивановский райисполком, Мотольский сельсовет, ОАО «Агро-Мотоль» и другие организации.