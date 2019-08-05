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К 1000-летию Бреста в Ленинском районе проходит конкурс «Цветы – родному городу»

06.08.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До празднования юбилея Бреста – почти месяц. Каждый брестчанин может рассказать о новых объектах, возведенных в городе, проведенных знаковых мероприятиях, посвященных этой дате, о цветочном и зеленом оформлении организаций, улиц, балконов, витрин магазинов.

К 1000-летию Бреста в Ленинском районе проходит конкурс «Цветы – родному городу»

Администрация Ленинского района г. Бреста напоминает о том, что 1 мая 2019 года стартовал конкурс «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного. В конкурсе принимают участие объекты общественного питания района, имеющие открытые площадки.

К 1000-летию Бреста в Ленинском районе проходит конкурс «Цветы – родному городу»

До 17 августа текущего года ждем фотоматериалы (в виде коллажей – до 5 фотографий, где отражено цветочное оформление) на электронный адрес: ideologbrest@tut.by. Телефоны для справок: 21-05-40; ф. 21-29-51; 21-84-46.

Критерии отбора: оригинальное комплексное цветочное оформление; уникальность идеи цветочного оформления; разнообразие цветочных композиций на протяжении всего срока проведения конкурса. Использование в оформлении символики 1000-летия Бреста приветствуется!

Победители конкурса «Цветы – родному городу» будут определены по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте «Виртуальный Брест».

Голосование проводится с 21 августа по 1 сентября 2019 года. Награждение - после 1 сентября 2019 года, о чем будет сообщено дополнительно.

 
Теги: Брест
 
 
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