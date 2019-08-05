|
К 1000-летию Бреста в Ленинском районе проходит конкурс «Цветы – родному городу»
06.08.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До празднования юбилея Бреста – почти месяц. Каждый брестчанин может рассказать о новых объектах, возведенных в городе, проведенных знаковых мероприятиях, посвященных этой дате, о цветочном и зеленом оформлении организаций, улиц, балконов, витрин магазинов.
Администрация Ленинского района г. Бреста напоминает о том, что 1 мая 2019 года стартовал конкурс «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного. В конкурсе принимают участие объекты общественного питания района, имеющие открытые площадки.
До 17 августа текущего года ждем фотоматериалы (в виде коллажей – до 5 фотографий, где отражено цветочное оформление) на электронный адрес:
Критерии отбора: оригинальное комплексное цветочное оформление; уникальность идеи цветочного оформления; разнообразие цветочных композиций на протяжении всего срока проведения конкурса. Использование в оформлении символики 1000-летия Бреста приветствуется!
Победители конкурса «Цветы – родному городу» будут определены по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте «Виртуальный Брест».
Голосование проводится с 21 августа по 1 сентября 2019 года. Награждение - после 1 сентября 2019 года, о чем будет сообщено дополнительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До празднования юбилея Бреста – почти месяц. Каждый брестчанин может рассказать о новых объектах, возведенных в городе, проведенных знаковых мероприятиях,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)