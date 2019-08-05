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Полесский драмтеатр представит премьеру по пьесе Александра Островского

06.08.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Полесский драматический театр в августе представит премьеру спектакля "Бешеные деньги", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор-художественный руководитель театра Александр Лукашенко.

Полесский драмтеатр представит премьеру по пьесе Александра Островского

Репертуар театра в 14-м сезоне пополнит комедия в двух действиях по пьесе известного драматурга Александра Островского. Классик высмеивает людей, готовых на любой поступок ради денег. Затронутая им тема не теряет своей актуальности и в наши дни. Постановку спектакля осуществил приглашенный режиссер Роман Гапанюк, первый показ состоится 11 августа. "Основная работа над спектаклем была проделана до отпуска, сейчас уже идут последние приготовления. Сюжет "Бешеных денег" останется классическим, будет передана атмосфера XIX века", - отметил худрук.

Труппа театра вышла из отпуска 5 августа и сразу же приступила к репетициям. Уже 10 августа состоится открытие нового сезона. В этот день в Полесском драмтеатре покажут "Черную панну Несвижа". Эта мистическая легенда на пинской сцене стала одним из спектаклей-долгожителей.

В течение этого сезона пинские артисты порадуют зрителей, как полюбившимися работами, так и 7-8 премьерами, как минимум половина из них будет для детей. В частности, в самом разгаре подготовка авторской постановки режиссера Павла Маринича "Пусть остановится война" (рабочее название). Спектакль посвящен 75-летию освобождения Пинска и юбилею Великой Победы. Первый показ ожидается в конце сентября.

 
 
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  Полесский драматический театр в августе представит премьеру спектакля "Бешеные деньги", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор-художественный руководитель...
 
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