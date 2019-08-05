Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру с массой 40 миллиардов Солнц

Источник материала: Tut.by

Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, чья масса в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на The Astrophysical Journal .



Изображение: Rimas / youtube.com

Эта черная дыра находится в центре галактики Holmberg 15A, сверхгигантской эллиптической галактики на расстоянии около 700 миллионов световых лет, которая, в свою очередь, находится в центре скопления галактик Abell 85.

Этот объект — одна из самых больших черных дыр, когда-либо найденных, и самая большая из тех, что можно найти, отслеживая движение звезд вокруг нее. Но, конечно, не самая массивная из обнаруженных — это место занято квазаром TON 618, который, очевидно, имеет черную дыру в 66 миллиардов раз больше массы Солнца (если основываться на косвенных измерениях).

Найденнная черная дыра обладает массой 40±8 миллиардов солнечных — это наибольшее значение, полученное надежным методом на основе кинематики звезд, а не исходя из косвенных закономерностей.

При такой массе горизонт событий черной дыры (также известный как радиус Шварцшильда) будет огромным — около 790 а.е.

Ученые продолжат изучение, чтобы попытаться выяснить, как именно образовалась черная дыра.