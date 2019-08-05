На проведение парламентских выборов будет затрачено Br23 млн

Источник материала: Интерфакс

На финансирование выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания будет направлено Br23 млн (около $11,2 млн), сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

"Итоговая цифра - около Br23 млн. На вообще все выборы, и в Совет Республики, и в Палату представителей", - сказала Ермошина журналистам во вторник в Минске.

Она отметила, что финансирование текущей избирательной кампании будет увеличено на Br1 млн по сравнению с выборами 2016 года. "Это связано с ростом средней заработной платы по стране", пояснила глава ЦИК.

Как сообщалось, выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, Палату представителей Национального собрания - на 17 ноября.