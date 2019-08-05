Беларусь пригласила международных наблюдателей на парламентские выборы

Источник материала: Интерфакс

Беларусь пригласила международные организации принять участие в наблюдении за парламентскими выборами, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

"Сегодня я получила информацию из МИД, что направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в Исполком СНГ, и в Шанхайскую организацию сотрудничества, - то есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены", сказала Ермошина журналистам во вторник в Минске.

По ее словам, позднее ЦИК направит приглашения в Центризбиркомы зарубежных стран и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов.

"Направим (приглашения - ИФ) тем, к кому ездим сами: это Российская Федерация, Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан - в общем, все страны СНГ плюс Украина, Грузия и Корея", - добавила глава ЦИК.

При этом Ермошина отметила, что пока преждевременно говорить о числе международных наблюдателей, поскольку миссии еще не сформированы.

Как сообщалось, выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, Палату представителей Национального собрания - на 17 ноября.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Ермошиной не ограничивать присутствие международных наблюдателей на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в ноябре.

"Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы. Но надо четко дать сигнал: кто хочет - приезжайте", - сказал в конце июля президент.