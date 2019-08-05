Школьные ярмарки в Минске пройдут 17 и 18 августа

Источник материала: Интерфакс

Ярмарка "Пора в школу!" и ярмарка стоковых непродовольственных товаров состоятся 17 и 18 августа с 10.00 до 18.00 в районе Дворца спорта на столичном проспекте Победителей, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

"Покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров к школе: стильная, привлекательная одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика и др", - гноворится в сообщении организации.

Главное управление потребрынка Мингорисполкома приглашает к участию в ярмарках предприятия, изготавливающие и реализующие товары отечественного производства, а также детские развивающие школы.