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От аномальной жары в Японии погибли более 50 человек

06.08.2019 12:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Аномальная жара в Японии привела к гибели более 50 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве случаев погибшие – пожилые люди, которые в целях экономии не включали в квартирах кондиционеры.

От аномальной жары в Японии погибли более 50 человек

По данным министерства здравоохранения, за последнюю неделю в медицинские учреждения страны с тепловыми ударами поступили почти 18 с половиной тысяч человек. Жара испытывает на прочность жителей страны восходящего солнца вот уже 7 дней.

От аномальной жары в Японии погибли более 50 человек

В некоторых регионах столбики термометра достигли отметки в +39 градусов. Власти призывают жителей укрываться в тени, надевать головные уборы и пить больше воды.

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Новости Японии. Аномальная жара в Японии привела к гибели более 50 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве случаев погибшие – пожилые...
 
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