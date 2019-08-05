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Девушку два года тошнило из-за чашки чая по утрам

06.08.2019 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщину два года тошнило по утрам, а она не догадывалась, что ее состояние связано с утренней чашкой чая. 

По информации Daily Mail, 28-летняя Антония обратилась к врачу пару лет назад и сообщила, что ее все время тошнит по утрам. Чтобы установить причину, потребовалось несколько лет. 

Оказалось, что причиной плохого самочувствия стал чай с молоком, который она пила по утрам, когда приходила на работу. У девушки диагностировали аллергию на молочный белок. 

Антония призналась, что чувствовала тошноту и упадок сил каждый день. «Было очень трудно ходить на работу, потому что я всегда болела. Я не была общительной и даже пропустила несколько важных событий из-за этого». 

Девушку два года тошнило из-за чашки чая по утрам

Врач советовал постепенно исключать продукты из рациона, чтобы определить источник аллергии. 

Антония решила пройти тест, который диагностировал у нее непереносимость молочных продуктов. Такой же проблемой страдает и муж девушки, мама которого и посоветовала пройти этот тест. 

Девушка признается, что в ее рационе было много молочных продуктов, а утреннее чаепитие также было с молоком. Выявленная непереносимость отличается от аллергии на молоко, но работает похожим образом – запускает иммунную систему, а та пытается вывести молочный белок из организма. 

Антония исключила молочные продукты из своего питания. Плохое самочувствие почти сразу прекратилось. Коровье молоко девушка заменила на соевое. 

В Португалии 24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила кошку. Почему так произошло, читайте здесь

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Женщину два года тошнило по утрам, а она не догадывалась, что ее состояние связано с утренней чашкой чая.  По информации Daily Mail, 28-летняя Антония обратилась к врачу...
 
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