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На пожаре в индийской многоэтажке погибли 5 человек
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Пожар в многоквартирном доме в индийской столице унес жизни 5 человек. Ещё 11 серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь вспыхнул в здании накануне ночью. Прибывшим к месту ЧП пожарным удалось вывести из горящего дома около 20 жильцов. Пострадавших доставили в больницу. Некоторые из них находятся сейчас в реанимации.
Причины возгорания неизвестны. На месте происшествия работают эксперты.
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Новости Индии. Пожар в многоквартирном доме в индийской столице унес жизни 5 человек. Ещё 11 серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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