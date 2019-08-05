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Микроавтобус с 10 пассажирами перевернулся в Барановичах

06.08.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. От удара микроавтобус перевернулся. Эту информацию сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Шестого августа около восьми утра на одном из перекрестков в Барановичах водитель легковушки проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено». В результате он врезался в микроавтобус, который от удара перевернулся.

Микроавтобус с 10 пассажирами перевернулся в Барановичах
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

По информации газеты «Наш край», в микроавтобусе находились десять человек. Пострадавших в ДТП нет.

Микроавтобус с 10 пассажирами перевернулся в Барановичах
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

В Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру. Он ехал на скорости 100 км/ч (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Барановичах произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. От удара микроавтобус перевернулся. Эту информацию сообщает управление ГАИ...
 
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