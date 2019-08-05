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Микроавтобус с 10 пассажирами перевернулся в Барановичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичах произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. От удара микроавтобус перевернулся. Эту информацию
Шестого августа около восьми утра на одном из перекрестков в Барановичах водитель легковушки проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено». В результате он врезался в микроавтобус, который от удара перевернулся.
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Новости Беларуси. В Барановичах произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. От удара микроавтобус перевернулся. Эту информацию сообщает управление ГАИ...
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