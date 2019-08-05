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В Минске мужчина подозревается в убийстве ножом своего знакомого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 5 августа в Минске от полученных телесных повреждений погиб 42-летний мужчина.
Как
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».
Место происшествия осмотрено, допрошены свидетели, изъято предполагаемое орудие преступления. Выясняются мотив и обстоятельства преступления. Назначено проведение ряда экспертиз.
Весной 2019 года в Пружанском районе мужчина подозревался в убийстве женщины.
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Новости Беларуси. Вечером 5 августа в Минске от полученных телесных повреждений погиб 42-летний мужчина. Как сообщает Следственный комитет, нетрезвый 32-летний...
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