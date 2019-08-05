|
В Борисовском районе девушка угнала машину у спавшего знакомого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Борисовском районе девушка позаимствовала автомобиль у спавшего знакомого и попала в ДТП.
Как
Когда мужчина проснулся, не было ни автомобиля, ни подруги, с которой он приехал. Гражданин обратился в милицию.
Пропавшая девушка и иномарка были обнаружены в кювете на 16 км дороги Холхолица – Крацевичи. Медосвидетельствование показало, что в крови женщины было 1,5 промилле алкоголя. Водительское удостоверение она никогда не получала.
Как пояснила нарушительница, в компании ей стало скучно. В итоге она решила вернуться домой, но попасть в райцентр можно было только на машине, поэтому девушка позаимствовала у спавшего приятеля ключи от иномарки.
В отношении женщины составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
Несколько недель назад в Минске был задержан нетрезвый водитель маршрутного такси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Борисовском районе девушка позаимствовала автомобиль у спавшего знакомого и попала в ДТП. Как сообщает ГАИ УВД Минского облисполкома, 43-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)