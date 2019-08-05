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Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах

06.08.2019 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Католический мир отмечает 6 августа Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В храмах проходят торжественные мессы.

Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах

Согласно Евангелию, именно в этот день Спаситель рассказал ученикам о своей миссии – принять страдания за людей. А своим преображением на горе Фавор укрепил веру апостолов.

Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах

Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах

Особое значение в этот день приобрела традиция освящения плодов нового урожая.

Торжественные мессы по случаю Преображения Господня проходят в католических храмах

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Новости Беларуси. Католический мир отмечает 6 августа Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В храмах проходят торжественные мессы. ...
 
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