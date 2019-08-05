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Гродненец вербовал девушек в интернете для занятия проституцией

06.08.2019 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно задержан 37-летний мужчина за вовлечение девушек в оказание сексуальных услуг. Эту информацию сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Гродненского РОВД во время мониторинга сети обнаружили объявление от гражданина. Он предлагал мужчинам за деньги провести вечер с его 27-летней знакомой.

Гродненец вербовал девушек в интернете для занятия проституцией
Скриншот из видео УВД Гродненского облисполкома

Девушка была оперативно задержана. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в соцсетях. Он представился директором фирмы и при встрече предложил оказывать услуги интимного характера за деньги. Гродненец сам подыскивал клиентов, а выручку делил пополам. Девушка пояснила, что она согласилась на такую работу из-за тяжелого материального положения.

Позже выяснилось, что мужчина успел вовлечь в свой бизнес еще как минимум двух девушек 1988-1992 годов рождения. Их услугами успели воспользоваться не менее десяти человек. Задержанный гродненец признал вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Организация и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией». 

В мае текущего года мужчина из Бобруйска вербовал девушек для занятия проституцией в Китае (читать дальше).  

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно задержан 37-летний мужчина за вовлечение девушек в оказание сексуальных услуг. Эту информацию сообщает УВД Гродненского облисполкома. ...
 
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