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Парламентарии намерены принять бюджет на 2020 до выборов

06.08.2019 11:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Парламентарии шестого созыва готовятся к заключительной сессии. Стартует она 2 октября, и рассмотреть на ней планируют по меньшей мере 37 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Парламентарии намерены принять бюджет на 2020 до выборов

Среди ключевых – бюджет на 2020 год, а также документы, регламентирующие инновационную деятельность, потребительские услуги, персональные данные, налогообложение. Депутаты рассчитывают, что смогут принять основной пакет законопроектов, над которым работали нынешним составом.

Парламентарии намерены принять бюджет на 2020 до выборов

Напомним, осенью белорусам предстоит выбрать новый состав депутатов.

Парламентарии намерены принять бюджет на 2020 до выборов

Болеслав Пирштук, заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Должны прийти молодые, энергичные люди, которые хотят и рвутся в бой.

Я очень рассчитаю, что качественный состав будет профессиональным, высоким и будут представлены все сферы деятельности и жизни нашего общества. Важно, чтобы костяк сохранялся, чтобы тот опыт, который был накоплен, те связи, которые нужны, потому что у нас не только законопроектная деятельность, но и международная деятельность важна и актуальна. Такие организации, как ОБСЕ, ПАСЕ, там сложно новичкам начинать. Я уверен, что костяк здоровый останется, люди на ключевых позициях сохранятся те, которые уже наработали этот опыт.

Парламентарии намерены принять бюджет на 2020 до выборов

6 августа на заседании совета Председатель Палаты представителей сообщил, что Беларусь нацелена получить статус наблюдателя в Парламентской конференции Балтийского моря. С этой целью наши депутаты примут участие в 28-й Парламентской конференции Балтийского моря, которая состоится 25-27 августа в Осло.

Люди в материале: Болеслав Пирштук
 
 
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Новости Беларуси. Парламентарии шестого созыва готовятся к заключительной сессии. Стартует она 2 октября, и рассмотреть на ней планируют по меньшей мере 37...
 
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