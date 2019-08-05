МАРТ объявило конкурс на определение импортеров алкоголя в 2020 году

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси объявлен открытый конкурс на определение импортеров алкогольной продукции с правом ее ввоза в республику в 2020 году.

Победители конкурса будут реализовывать исключительное право государства на импорт шампанского, игристых, виноградных вин, вермутов, сидров, перри, бренди, коньяков, виски, рома, джина, водки, ликеров, арманьяка, граппы и кальвадоса.

Как сказано в сообщении, документы принимаются по 6 сентября 2019 года включительно.

В конкурсном предложении должны быть указаны реквизиты участника, перечень алкогольной продукции с указанием видов, наименований и кодов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, а также планируемый объем ее ввоза.

Участники конкурса обязаны проинформировать о списочной численности работников участника конкурса, среднемесячной заработной плате работников участника конкурса, отсутствии у участника конкурса задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты на 1 июля 2019 года, а также о размере сформированного уставного фонда участника конкурса на дату подачи конкурсного предложения.