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МАРТ объявило конкурс на определение импортеров алкоголя в 2020 году
06.08.2019 12:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси объявлен открытый конкурс на определение импортеров алкогольной продукции с правом ее ввоза в республику в 2020 году.
Победители конкурса будут реализовывать исключительное право государства на импорт шампанского, игристых, виноградных вин, вермутов, сидров, перри, бренди, коньяков, виски, рома, джина, водки, ликеров, арманьяка, граппы и кальвадоса.
Как сказано в сообщении, документы принимаются по 6 сентября 2019 года включительно.
В конкурсном предложении должны быть указаны реквизиты участника, перечень алкогольной продукции с указанием видов, наименований и кодов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, а также планируемый объем ее ввоза.
Участники конкурса обязаны проинформировать о списочной численности работников участника конкурса, среднемесячной заработной плате работников участника конкурса, отсутствии у участника конкурса задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты на 1 июля 2019 года, а также о размере сформированного уставного фонда участника конкурса на дату подачи конкурсного предложения.
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В Беларуси объявлен открытый конкурс на определение импортеров алкогольной продукции с правом ее ввоза в республику в 2020 году.
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