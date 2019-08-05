В Минске прошел масштабный турнир по гольфу Time to Golf-2019

Источник материала: Аргументы и факты

3 августа в гольф-клубе МИНСК отшумел самый фановый гольф-турнир года, который стал еще и самым массовым белорусским турниром. Турнир в три клюшки «Time to Golf» проводится туроператорам «Тайм Вояж» уже третий год подряд, и в этом сезоне в нем приняли участие 57 игроков, включая детскую группу. Гольфисты представляли 4 страны - Беларусь, Россию, Молдову и Южную Корею. Интеллектуальный партнер турнира – еженедельник «Аргументы и Факты» в Беларуси.

Единственный гольф-оператор в Беларуси – «Тайм Вояж»- прилагает очень много усилий для развития гольфа в Беларуси. «Тайм Вояж» разрабатывает и ежегодно осуществляет сборы для белорусских гольфистов на самых популярных гольф-курортах Турции, Испании, вывозит наших любителей на турниры в другие страны, а также разрабатывает уникальные программы по приему гольф-туристов в Беларуси.





Все те усилия, что «Тайм Вояж» прилагает для популяризации гольфа, весьма ценятся любителями гольфа, и поэтому участие в турнире «Time to Golf» становится все более популярным как среди начинающих, так и среди тех, кто уже вошел в сборную Республики Беларусь по гольфу.

Отличительной особенностью турнира, кроме того, что разрешено использовать только три клюшки (одна из них паттер) и большой детской группы, участники которой боролись за самые настоящие кубки и призы, традиционно является конкурс лучшего костюма игрока. Ведь это - фановый турнир, и интересные костюмы добавляют игре эмоций, а в этом году по условиям номинации игрок должен был сыграть в этом костюме 18 лунок.

Ввиду большого количества участников, в том числе новичков, прохождение поля затянулось у некоторых флайтов более чем на 5 часов. Однако это не сказалось на настроении игроков и их воле к победе.

Игроки боролись за кубки и призы в 4-х номинациях stableford. Также были спецноминации: мужской и женский Longest drive и Closest to the pin, спецноминация от интеллектуального партнера «АиФ» в Беларуси, номинация «Самый вежливый гольфист» и номинация за костюмы.

После игры и награждения игроков ждал прекрасный ужин, приготовленный кулинарной студией «РестоДом». А прекрасное музыкальное сопровождение обеспечила джазовая группа «Tea for Two Maryia Hare». В конце вечера всех участников ждал огромный торт.

Победители в номинациях:

Best Gross - 81 удар - Георгий Пригожий

Мяч в лунке. Что нужно для развития гольфа в Беларуси?

1 место – Мстислав Кочкин -39 очков

2 место – Вадим Девятовский -39 очков

3 место - Георгий Пригожий - 38 очков

Вторая мужская группа -Stableford 24,1-36:

1 место - Олег Макаед - 37 очков

2 место - Даниил Кусков – 35 очков

3 место - Павел Загинайло – 34 очка

Женская группа -Stableford 0-36:

1 место - Наталья Реутская - 39 очков

2 место – Наталья Туманова - 31 очко

3 место - Светлана Антонова – 21 очко

Дети:

1 место – Михаил Ярук – 49 ударов

2 место - Илья Макаед - 51 удар

3 место - Владимир Белоус - 57 ударов





Longest Drive Woman – Наталья Реутская

Longest Drive Man – Richard Pyo

Closest to the pin Woman – Ирина Попова – 6,60 см

Closest to the pin Man –Вадим Девятовский – 5,03 см

Лучший дебют – Александр Литвинчик – 14 очков

Интеллектуальный гольфист – Георгий Пригожий – 10 паров

Самый вежливый гольфист – Вадим Галыгин

Праздник удался благодаря партнерам турнира:

- Авиакомпания МАУ предоставила за первые места во взрослых номинациях сертификаты на перелет туда-обратно в любую точку Европы!

- Гольф-оператор Belka Golf предоставил 5 greenfees в Белеке на лучших полях Турции.

- Гольф-курорт Vilnius Grand Spa предоставил бесплатное проживание в отеле с игрой в гольф.

- Производитель черной икры Admiral Husso – свежайшую черную икру для победителя турнира.

- Салон SpaLab - сертификаты на посещение.

- Indoor клуб Progolf - сертификаты на занятия.

- Кулинарная студия «РестоДом» – сертификаты на мастер-классы.

- Питьевая вода «Нарач» предоставила напитки #bulbash.





За помощь в организации турнира отдельную благодарность «Тайм Вояж» выражает «Белорусской ассоциации гольфа» в лице Светланы Ефименко, за содействие и помощь в организации турнира - команде гольф-клуба МИНСК: гринкиперам и администраторам, тренерам и маршалу турнира Денису Чиркову, а также лично директору клуба Лидии Коткиной. Слова благодарности - Сергею Жилину.

Информационную поддержку турниру оказали журналы Minsk Where, «Наш спорт» и еженедельник «АиФ».

Следующий «Time to Golf» состоится 1 августа 2020 года, по традиции, в первую субботу августа. Есть время подготовиться!