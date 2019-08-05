ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пупсихупер». Зачем брестчанка в 18 лет открыла единственную в Беларуси студию хулахупинга

06.08.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Эту 21-летнюю девушку уже три года называют Ксенией Владимировной. В 18 она открыла свою студию хулахупинга в Бресте «Пупсихупер». Ничего похожего в Беларуси нет. Да и, казалось бы, чем может быть интересен хулахуп (он же обруч) и чему тут учиться? Ксения Бычкова объясняет: для детей это альтернатива танцам, творчество и возможность поправить осанку.

Мир хулахупов


Сама девушка даже не помнит, когда обруч пришел в ее жизнь. С детства она тренировалась у папы в цирковом коллективе «Давгялы» и уже в 6 впервые вышла на сцену. В памяти из детства только номер «рок-н-ролл с обручами», который она подготовила как подарок на юбилей дедушки. Много тренировок, выступления в родном Бресте на городских праздниках, мастер-классах, открытых занятиях в парках — так увлечение стало частью жизни, а обруч — основным инструментом для поддержания формы.


Идея с собственной студией появилась из разряда «а почему бы и нет?» Помещение маленькое: больше пары человек с обручами одновременно здесь не разойдутся. Зато тут целый склад хулахупов: разных по диаметру и даже устройству.

— Это световые и пиксельные обручи, — показывает Ксения. — Световые просто красиво светятся, а пиксельные помогают рисовать разные сюжеты, программировать тексты.

Но это, скорее, только Ксенино богатство. Ученицы приходят на занятия с 6 лет и начинают познавать азы хулахупинга с самых простых моделей. Сложно представить, что можно придумать с обручем — взял и крути.


— Это не просто крутить, мы учимся делать разные элементы. Есть хулахупинг на теле, а есть всякие фишечки: прокруты, броски, перекаты по телу, прыжки.

Студия называется «Пупсихупер»: слово случайно придумалось в разговоре. Детей Ксения называет «пупсами», а по роду своей деятельности они — хуперы.

Первый год бывало так, что на занятия ходила лишь одна ученица. Но сейчас ситуация изменилась: в студии постоянно занимаются около 20 девочек. Ходил один мальчик. Упорно занимался два месяца, но не выдержал женского коллектива и сказал, что будет крутить дома.

Параллельно с работой в студии Ксения училась на очном в Брестском государственном техническом университете. Иногда «ее» дети приходили выступать на университетскую сцену. Для многих было непривычно, что первокурсницу называют Ксенией Владимировной.


— Такого не ожидала даже моя мама, — смеется девушка. — Как-то она пришла в студию, и дети спросили, где Ксения Владимировна. Ее первой реакцией было: «Кто-о-о?»

К хулахупингу Ксения относится не как к заработку.

— Это, скорее, хобби. Посмотрев в детстве на занятия в кружках, я поняла, что не хочу постоянно думать, как себя прокормить любимым делом. Поэтому занимаюсь студией в удовольствие, пару дней в неделю.

Можно крутить даже на носу

Ксения не только ведет занятия, но и сама выступает: подготовка номеров и постоянные тренировки держат в тонусе все тело.

— Обруч можно крутить даже на носу, — шутит девушка. — Но я, например, этому еще не научилась, так что есть к чему стремиться. А вот все остальные части тела освоены. Самым сложным для меня было научиться балансу на лбу (то есть поставить обруч на лоб), на это упражнение ушел год.


А когда освоено многое — можно думать и о рекордах. Мировой — одновременно крутить больше 120 обручей. Ксения сейчас управляется сразу с 50. Правда, они у девушки не такие узкие, как у рекордсменов. И для дальнейшего продвижения к рекорду не хватает только дополнительных обручей.

Хулахупинг — это единственный спорт, которым девушка занимается. Без какого-то жесткого графика: может отрабатывать связку час, может — семь. Но в целом она рекомендует повторять упражнения ежедневно. Два дня не позанимался — и все: скорость в два раза ниже, обруч падает в два раза чаще.

— Как оценить скорость?

— Если видишь, как обруч крутишь, значит, скорость маленькая. Если он сливается с тобой, то приличная. Когда же долго не позанимался, с непривычки появляются синячки. Они могут быть только на руках и на косточках на ногах, когда учишься поднимать обруч с пола. Больше никаких травм.


Для Ксении хулахупинг — это еще и творчество: обручи она любит сама украшать под номера. Выбирает самоклеящуюся бумагу и оклеивает хулахуп, который должен гармонировать и с платьем, и с постановкой. А с костюмами для выступлений помогает мама: она их придумывает и шьет в зависимости от сценической задачи.

Поможет ли обруч похудеть

Ксения уверяет: хулахуп полезен. Некоторые врачи, например, отправляют к ней в студию девочек, которым нужно поправить осанку. Обруч помогает при сколиозе, укрепляет тело, рекомендуется как альтернатива кардиотренировкам. По поводу сколиоза у девушки личная история:

— У меня в детстве доктор нашел сколиоз. Я стала заниматься хулахупингом. Через полгода пришла к врачу. Он спросил, кто вообще поставил такой диагноз? Медсестра ему в ответ: «Доктор, тут ваша подпись».

— Может, ваши занятия были бы полезны и для взрослых?

— Мы пробовали, но люди старше заняты то работой, то детьми.

Выбор обруча для домашних занятий зависит от того, что вы собираетесь с ним делать. Обручи для жонглирования — одни, для баланса — вторые, для геометрии — третьи, для кручения — четвертые. Они разные по весу, толщине трубки, диаметру.


— Если человек взрослый, ему подходит стандартный обруч диаметром 90 см, с диаметром трубки около 2 см и весом 400−500 грамм. Я бы не рекомендовала массажные: они оставляют синяки, а толку от них немного.

— Польза от таких обручей — миф?

— Да, и про обручи их немало. Про то же похудение. Обруч помогает корректировать талию, скорость вращения влияет на количество сжигаемых калорий, но похудеть только с обручем очень сложно.

Несомненный аргумент в пользу хулахупа — его доступность. И возможность крутить практически в любом месте. У учениц Ксении часто по три комплекта: один — дома, один — в студии, один — на даче или у бабушек-дедушек.


— Заниматься можно везде. Мы иногда выходим в парк на свежий воздух, заодно и окружающие приобщаются. А самое необычное место, где я крутила обручи, — минский вокзал: было много времени на пересадку, поэтому мы расчехлили хулахупы, сняли пару видео и заодно потренировались, никому не мешая.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту 21-летнюю девушку уже три года называют Ксенией Владимировной. В 18 она открыла свою студию хулахупинга в Бресте.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошел масштабный турнир по гольфу Time to Golf-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика