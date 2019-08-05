«Пупсихупер». Зачем брестчанка в 18 лет открыла единственную в Беларуси студию хулахупинга

Источник материала: Tut.by

Эту 21-летнюю девушку уже три года называют Ксенией Владимировной. В 18 она открыла свою студию хулахупинга в Бресте «Пупсихупер». Ничего похожего в Беларуси нет. Да и, казалось бы, чем может быть интересен хулахуп (он же обруч) и чему тут учиться? Ксения Бычкова объясняет: для детей это альтернатива танцам, творчество и возможность поправить осанку.

Мир хулахупов





Сама девушка даже не помнит, когда обруч пришел в ее жизнь. С детства она тренировалась у папы в цирковом коллективе «Давгялы» и уже в 6 впервые вышла на сцену. В памяти из детства только номер «рок-н-ролл с обручами», который она подготовила как подарок на юбилей дедушки. Много тренировок, выступления в родном Бресте на городских праздниках, мастер-классах, открытых занятиях в парках — так увлечение стало частью жизни, а обруч — основным инструментом для поддержания формы.





Идея с собственной студией появилась из разряда «а почему бы и нет?» Помещение маленькое: больше пары человек с обручами одновременно здесь не разойдутся. Зато тут целый склад хулахупов: разных по диаметру и даже устройству.

— Это световые и пиксельные обручи, — показывает Ксения. — Световые просто красиво светятся, а пиксельные помогают рисовать разные сюжеты, программировать тексты.

Но это, скорее, только Ксенино богатство. Ученицы приходят на занятия с 6 лет и начинают познавать азы хулахупинга с самых простых моделей. Сложно представить, что можно придумать с обручем — взял и крути.





— Это не просто крутить, мы учимся делать разные элементы. Есть хулахупинг на теле, а есть всякие фишечки: прокруты, броски, перекаты по телу, прыжки.

Студия называется «Пупсихупер»: слово случайно придумалось в разговоре. Детей Ксения называет «пупсами», а по роду своей деятельности они — хуперы.

Первый год бывало так, что на занятия ходила лишь одна ученица. Но сейчас ситуация изменилась: в студии постоянно занимаются около 20 девочек. Ходил один мальчик. Упорно занимался два месяца, но не выдержал женского коллектива и сказал, что будет крутить дома.

Параллельно с работой в студии Ксения училась на очном в Брестском государственном техническом университете. Иногда «ее» дети приходили выступать на университетскую сцену. Для многих было непривычно, что первокурсницу называют Ксенией Владимировной.





— Такого не ожидала даже моя мама, — смеется девушка. — Как-то она пришла в студию, и дети спросили, где Ксения Владимировна. Ее первой реакцией было: «Кто-о-о?»

К хулахупингу Ксения относится не как к заработку.

— Это, скорее, хобби. Посмотрев в детстве на занятия в кружках, я поняла, что не хочу постоянно думать, как себя прокормить любимым делом. Поэтому занимаюсь студией в удовольствие, пару дней в неделю.

Можно крутить даже на носу

Ксения не только ведет занятия, но и сама выступает: подготовка номеров и постоянные тренировки держат в тонусе все тело.

— Обруч можно крутить даже на носу, — шутит девушка. — Но я, например, этому еще не научилась, так что есть к чему стремиться. А вот все остальные части тела освоены. Самым сложным для меня было научиться балансу на лбу (то есть поставить обруч на лоб), на это упражнение ушел год.





А когда освоено многое — можно думать и о рекордах. Мировой — одновременно крутить больше 120 обручей. Ксения сейчас управляется сразу с 50. Правда, они у девушки не такие узкие, как у рекордсменов. И для дальнейшего продвижения к рекорду не хватает только дополнительных обручей.

Хулахупинг — это единственный спорт, которым девушка занимается. Без какого-то жесткого графика: может отрабатывать связку час, может — семь. Но в целом она рекомендует повторять упражнения ежедневно. Два дня не позанимался — и все: скорость в два раза ниже, обруч падает в два раза чаще.

— Если видишь, как обруч крутишь, значит, скорость маленькая. Если он сливается с тобой, то приличная. Когда же долго не позанимался, с непривычки появляются синячки. Они могут быть только на руках и на косточках на ногах, когда учишься поднимать обруч с пола. Больше никаких травм.





Для Ксении хулахупинг — это еще и творчество: обручи она любит сама украшать под номера. Выбирает самоклеящуюся бумагу и оклеивает хулахуп, который должен гармонировать и с платьем, и с постановкой. А с костюмами для выступлений помогает мама: она их придумывает и шьет в зависимости от сценической задачи.

Поможет ли обруч похудеть

Ксения уверяет: хулахуп полезен. Некоторые врачи, например, отправляют к ней в студию девочек, которым нужно поправить осанку. Обруч помогает при сколиозе, укрепляет тело, рекомендуется как альтернатива кардиотренировкам. По поводу сколиоза у девушки личная история:

— У меня в детстве доктор нашел сколиоз. Я стала заниматься хулахупингом. Через полгода пришла к врачу. Он спросил, кто вообще поставил такой диагноз? Медсестра ему в ответ: «Доктор, тут ваша подпись».

— Может, ваши занятия были бы полезны и для взрослых?

— Мы пробовали, но люди старше заняты то работой, то детьми.

Выбор обруча для домашних занятий зависит от того, что вы собираетесь с ним делать. Обручи для жонглирования — одни, для баланса — вторые, для геометрии — третьи, для кручения — четвертые. Они разные по весу, толщине трубки, диаметру.





— Если человек взрослый, ему подходит стандартный обруч диаметром 90 см, с диаметром трубки около 2 см и весом 400−500 грамм. Я бы не рекомендовала массажные: они оставляют синяки, а толку от них немного.

— Польза от таких обручей — миф?

— Да, и про обручи их немало. Про то же похудение. Обруч помогает корректировать талию, скорость вращения влияет на количество сжигаемых калорий, но похудеть только с обручем очень сложно.

Несомненный аргумент в пользу хулахупа — его доступность. И возможность крутить практически в любом месте. У учениц Ксении часто по три комплекта: один — дома, один — в студии, один — на даче или у бабушек-дедушек.





— Заниматься можно везде. Мы иногда выходим в парк на свежий воздух, заодно и окружающие приобщаются. А самое необычное место, где я крутила обручи, — минский вокзал: было много времени на пересадку, поэтому мы расчехлили хулахупы, сняли пару видео и заодно потренировались, никому не мешая.